Nasce Theo, primeiro filho de Sandy Nasceu nesta terça-feira, 24, em Campinas (SP), o primeiro filho da cantora Sandy Leah e do músico Lucas Lima. O primogênito do casal é um menino e vai se chamar Theo Scolles Lima. A cantora postou uma mensagem em sua página do Facebook nesta tarde confirmando o nascimento do bebê, que aconteceu no Hospital Vera Cruz, em Campinas, cidade onde vivem os dois.