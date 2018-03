Nasce Sunny Madeline, segunda filha do ator Adam Sandler

Adam Sandler e sua mulher acabam de ter sua segunda filha, segundo informou o ator em seu site na terça-feira, 11. "Jackie e Adam tiveram uma menininha linda, Sunny Madeline, no dia 2 de novembro", disse. "Todo mundo está feliz e saudável". Veja também: Trailer de 'Zohan - O Agente Bom de Corte' Sandler, de 42 anos, e sua mulher, de 34, já têm uma filha de 2 anos de idade, Sadie. Eles são casados desde 2003. Conhecido por papéis de comédia, Sandler estrelou Zohan - O Agente Bom de Corte, que arrecadou US$ 202 milhões nas bilheterias do mundo todo, de acordo com a Box Office Mojo.