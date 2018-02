Nasce segundo filho de Helena Bonham Carter e Tim Burton A atriz britânica Helena Bonham Carter deu à luz uma filha, informou a revista People no domingo. A menina é filha do diretor Tim Burton, com quem a atriz já tem um filho de 4 anos, Billy. A menina nasceu em Londres no sábado, disse a People, citando informações da empresária da atriz. Bonham Carter, 41 anos, recebeu uma indicação ao Globo de Ouro na semana passada pelo papel de padeira no musical "Sweeney Todd -- O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet", dirigido por Burton, que estréia em circuito limitado nos EUA na sexta-feira. Burton, 49 anos, também foi indicado. A atriz revelou na edição mais recente da Playboy que engravidou durante as gravações, causando problemas de continuidade, já que o filme não foi rodado em sequência. "Começo o filme com seios enormes, depois subo uma escada, e, de repente, volto a ter tangerinas como seios", disse ela. "Passo de melões para tangerinas."