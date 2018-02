Nasce o segundo filho de Shakira e Gerard Piqué

A cantora colombiana Shakira deu à luz um menino, seu segundo filho com o jogador de futebol espanhol Gerard Piqué, do Barcelona, informou o casal em comunicado nesta sexta-feira. O nascimento aconteceu na clínica Teknon, em Barcelona. Shakira e Piqué deram entrada no loca na quinta-feira à tarde, sob uma enorme expectativa de jornalistas e fotógrafos.

"Estamos felizes em anunciar o nascimento de Sasha Piqué Mebarak, filho de Shakira Mebarak e Gerard Piqué, nascido em 29 de janeiro às 21h54, em Barcelona", disseram no comunicado. "O nome Sasha é de origem grega e russa, e significa 'defensor da humanidade' e 'guerreiro'", acrescentou o casal. A mãe e o recém-nascido passam bem, segundo o comunicado.

Shakira e Piqué tiveram seu primeiro filho, Milan Piqué Mebarak, em janeiro de 2013. A cantora e o jogador se conheceram em 2010, ano em que a Espanha conquistou a Copa do Mundo da África do Sul, mas só assumiram o relacionamento em março de 2011.

Desde 19 de janeiro o casal promove uma campanha na página oficial da cantora em que pede aos fãs para doar presentes ao Unicef. A cantora de Hips don't lie é embaixadora de boa-vontade do Fundo das Nações Unidas para a Infância. Shakira e Piqué vão completar 38 e 28 anos, respectivamente, em 2 de fevereiro.