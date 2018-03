Nasce o primeiro filho de Naomi Watts A atriz britânica radicada na Austrália Naomi Watts deu à luz seu primeiro filho, informaram seus assessores na quinta-feira. Watts, de 38 anos, e seu parceiro, o também ator Liev Schreiber, deram boas-vindas a Alexander Peter Schreiber na quarta-feira, um pouco antes do previsto, disse o assessor Robin Baum. "O pais estão em êxtase, e tanto a mãe como o bebê estão ótimos", disse Baum. Reportagens da imprensa afirmaram que eles estão descansando em um hospital próximo à casa de Watts na vizinhança de Brentwood, em Los Angeles. A estrela de "King Kong" e Schreiber, que apareceu em todos os filmes da série "Pânico", namoram há dois anos. Eles dividiram as telas em "O Despertar de Uma Paixão" de 2006, atualmente em cartaz no Brasil