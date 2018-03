Nasce o primeiro filho da atriz Naomi Watts

O primeiro filho de Naomi Watts, Alexander Pete Schreiber, nasceu na tarde de quarta-feira, 25, em Los Angeles, pesando 3,7 quilos, segundo informou seu agente Robin Baum, nesta sexta, 27. Alexander é filho da atriz australiana com seu noivo, o ator Liev Schreiber. Naomi, de 38 anos, e Schreiber, de 39, foram protagonistas do filme Clube da Luta no ano passado. Naomi foi protagonista de King Kong, Cidade dos Sonhos (Mulholland Drive) e do seriado The Ring e sua continuação. Schreiber atuou em Sob o Domínio do Mal, RKO 281 para a rede HBO e também na peça da Broadway Talk Radio.