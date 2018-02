Nasce na luz um gesto de ocupação do espaço O primeiro trabalho do escritório Herzog & de Meuron no Brasil tem complexidade e custos bem maiores do que os do Parrish ArtMuseum. A rigor, o desafio é de outra ordem. Encomendado pelo ex-secretário de Cultura do governo Serra, João Sayad, o Complexo Cultural Luz nasceu com a missão de consolidar o maior distrito cultural da América Latina, junto com Sala São Paulo, Pinacoteca do Estado, Escola Livre de Música, Museu da Língua Portuguesa, Museu de Arte Sacra e Parque da Luz. Tudo numa área central com edifícios históricos, entorno degradado e muitos desejos de recuperação.