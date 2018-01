Nasce Marcelo, filho de Ivete Sangalo

Antes de ir para o hospital a própria cantora avisou aos fãs no seu Twitter. "Crianças, agora vou parar de twitar porque acho que chegou a hora de ter meu baby. Obrigada pelo carinho de todos. Um bju enorme!", escreveu ela no microblog por volta das 18h. Segundo a assessoria de imprensa do Hospital Português, a cantora baiana chegou à maternidade acompanhada do namorado de Ivete e do pai de Marcelo, o estudante Daniel Cady, além de duas irmãs e sobrinhos e sobrinhas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A musa do axé revelou a gravidez em abril, durante participação em um show do cantor italiano Andrea Bocelli. Ivete já tentara engravidar antes. Em outubro do ano passado, ela anunciou em seu blog ter perdido um bebê de seis semanas.