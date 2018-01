Nasce filho do magnata Donald Trump O magnata Donald Trump, célebre por seu programa de televisão O Aprendiz, anunciou nesta segunda-feira em rede nacional de televisão que sua esposa deu à luz um menino, apenas 20 minutos após o seu nascimento. "Todos estão perfeitamente bem", disse Trump em entrevista por telefone ao programa Imus in the Morning, do canal SNBC. Trump disse que ele e sua esposa Melania Knauss Trump, não haviam decidido ainda o nome que darão ao menino. "Continuo sendo jovem, não é mesmo? Se produzo meninos, então continuo jovem", disse Trump, de 59 anos. O bebê é o quinto filho de Trump e o primeiro de sua atual mulher. Melania, de 35 anos, ficou em trabalho de parto durante oito horas, disse o magnata. A primeira mulher do empresário, Ivana Trump, é mãe de Donald Jr., Ivanka e Eric, que têm mais de 20 anos de idade. A pré-adolescente Tiffany é filha da segunda mulher de Trump, Marla Maples. Knauss Trump é uma modelo nascida na Eslovênia que apareceu em vários anúncios impressos e em capas das revistas Vogue e GQ. Eles se casaram em janeiro de 2005. O programa de Trump, no qual vários candidatos competem por um emprego em sua empresa, está em sua quinta temporada. A versão brasileira de O Aprendiz está em sua segunda edição e é exibido pela Record, nas terças e quintas, às 22h15. Comandado pelo empresário e publicitário Roberto Justus, o programa segue a mesma linha da versão original: mostra o dia-a-dia de um grupo de candidatos - instalado no Hotel Hilton, no Morumbi, em São Paulo - que é submetido aos mais exigentes testes. Tudo isso para ser o aprendiz e conseguir um emprego de R$ 250 mil por ano, além de fama, claro.