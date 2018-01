Nasce filho de Adriana Esteves e Wladimir Brichta Nasceu na manhã desta terça-feira, às 8h53, no Hospital Perinatal, no Rio de Janeiro, Vicente, filho do casal de atores Adriana Esteves e Wladimir Brichta. O casal comunicou que armazenou o sangue do cordão umbilical do menino, rico em células-tronco, no laboratório Cordvida, em São Paulo, com o objetivo de permitir que seja utilizado, no futuro, no tratamento de alguns tipos de câncer, deficiências imunológicas e doenças genéticas. Vicente não é o primeiro filho de Adriana, nem de Brichta. A atriz já é mãe de Felipe, de 5 anos, e ele de Agnes, de 6 anos. Os atores, juntos desde 2003, ano em que contracenaram na novela da Rede Globo "Kubanacan", oficializaram a união no dia 11 de fevereiro. O casamento foi realizado na Mansão das Heras, no Rio.