Nasce filho da cantora Shakira com jogador Gerard Piqué

A cantora de "Hips Don't Lie" e seu namorado, o jogador espanhol Gerard Piqué, batizaram o bebê, que nasceu com três quilos, de Milan.

"Milan significa querido, amoroso e cheio de graça em eslavo; na Roma Antiga, entusiasta e trabalhador, e em sânscrito, unificação", disse a cantora em comunicado publicado em seu site.

"Como seu pai, o bebê Milan se tornou membro do Barcelona no nascimento", brincou o casal no comunicado. Piqué atua como zagueiro no Barcelona, time do Campeonato Espanhol.

Shakira, de 35 anos, anunciou sua gravidez em setembro. Na semana passada, o casal pediu aos fãs que doassem presentes, como mosquiteiros e vacinas, para ajudar crianças necessitadas num chá de bebê online.

A cantora conheceu Piqué, de 25 anos, pela primeira vez em 2010, mas apenas confirmou o relacionamento em março de 2011.

(Reportagem de Eric Kelsey)