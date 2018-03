Nasce filho da brasileira Camila Alves e Matthew McConaughey

Nasceu o primeiro filho do ator Matthew McConaughey e de sua namorada brasileira, a modelo Camila Alves, informou o site da revista People nesta terça-feira, 8. A criança nasceu na noite de segunda, disse o agente do ator, segundo a publicação. McConaughey, de 38 anos, afirmou em janeiro que ele e Camila estavam "inquietos e surpresos" pela vinda do bebê. Ele começou a namorar a modelo, nascida no Rio de Janeiro, depois de terminar com a atriz espanhola Penélope Cruz, em 2006. O ator, já eleito "o homem mais sexy do mundo" pela People, estrelou a comédia romântica Um Amor de Tesouro, com Kate Hudson.