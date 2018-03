Nasce filho da atriz Jenna Fischer

Fischer, que tem 37 anos e é casada com o roteirista Lee Kirk, deu a seu filho o nome de Weston Lee, segundo a revista People. É o primeiro filho do casal.

A atriz indicada ao Emmy foi casada com o roteirista James Gunn de 2000 a 2007. Ela conheceu Kirk em 2009 e eles se casaram em 2010. Em maio deste ano Fischer anunciou que estava grávida.

Sua gravidez foi incluída no roteiro da temporada atual de "The Office", em que sua personagem, Pam Halpert, espera o segundo filho com seu marido, Jim (representado por John Krasinski).

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)