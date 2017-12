Nasce filha da estilista Stella McCartney Nasceu no dia 8, em Londres, a filha da estilista britânica Stella McCartney, herdeira do ex-Beatle Paul McCartney. A menina recebeu o nome de Bailey Linda Olwyn, informou nesta quarta-feira sua porta-voz, Stéphane Jaspar. A estilista, que há três anos se casou com Alasdhair Willis, também é mãe de um menino, Miller, que fará 2 anos em 25 de fevereiro. Com o nascimento de Bailey, Paul McCartney é avô pela quarta vez, já que, além dos dois netos de Stella, sua filha Mary é mãe de Arthur, de 7 anos, e Elliot, de 4. Stella McCartney, que em 2000 recebeu o prêmio Estilista do Ano da VH1/Vogue, trabalha no lançamento de uma linha de produtos naturais para a pele, segundo a imprensa.