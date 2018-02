Nasce em Los Angeles primeira filha de David e Victoria Beckham

O nascimento da primeira filha do casal aconteceu no centro médico Cedars-Sinai, por volta das 7h55. A menina, cujo nome ainda não foi anunciado, nasceu com 3,46 kg. A cantora e o marido, o jogador de futebol David Beckham, 36, já têm três meninos: Brooklyn, 12, Romeo, 8, e Cruz, 6.

O porta-voz do casal, Simon Oliveira, disse que os meninos estão animados com a chegada da irmã. Casados desde 1999, David e Victória há muito tempo tentavam engravidar e não escondiam de ninguém o desejo de ter uma menina.