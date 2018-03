Nasce Clementine, filha do ator Ethan Hawke

A mulher do ator Ethan Hawke deu à luz uma menina chamada Clementine, informou o agente do casal na quarta-feira, 23. A menina é a primeira filha de Hawke com Ryan Shawhughes, que era babá de seus filhos quando ele era casado com a atriz Uma Thurman. Hawke e Ryan se casaram no mês passado. Clementine Jane Hawke nasceu na última sexta-feira na cidade de Nova York, disse a agente, Mara Buxbaum. Hawke, de 37 anos, que estrelou o filme Nação Fast Food e foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante por Dia de Treinamento, foi casado com Uma de 1998 a 2005. Os dois têm uma filha chamada Maya e um filho chamado Levon. Uma, de 38 anos, informou no mês passado que está noiva do financista Arpad "Arki" Busson.