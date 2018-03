Nasce a filha de Nicolas Sarkozy e Carla Bruni em Paris

A filha do presidente da França, Nicolas Sarkozy, e de Carla Bruni, nasceu em Paris, na clínica La Mouette, no 16º arrondissement. É a quarta filha do presidente, e a segunda da primeira-dama. A criança nasceu de parto natural, às 20h, pelo horário da França (16h no Brasil).

Segundo o pai de Carla, Maurizio Remmert, que está no hospital, a menina tem ótima saúde e, agora à noite, já estava mamando.

No momento do nascimento, o presidente voava de Frankfurt para Paris. O parto tranquilo e demorou muito pouco, de acordo com o pai de Carla.

A cantora e ex-modelo Carla Bruni, 43 anos, tem um filho de 10 anos de um relacionamento anterior. Já Sarkozy, 56, tem três filhos e um neto. O nome do bebê será definido amanhã, quando o casal deve chegar a um consenso.