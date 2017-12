Nasce 2.º filho da modelo Heidi Klum e do cantor Seal Nasceu na quarta-feira o segundo filho da modelo alemã Heidi e do cantor Seal. A criança é "sã, preciosa e parecida com ela", informou o pai. O menino, que se chamará Johan Riley Fyodor Taiwo Samuel, nasceu às 17h01 em Los Angeles e pesa cerca de quatro quilos e meio, escreveu Seal no site da modelo. Henry, o primeiro filho do casal, nasceu em setembro de 2005. Heidi, um dos "anjos" da marca de lingeries Victoria´s Secret tem também uma filha, Leni, fruto de sua relação com o italiano Flavio Briatore, diretor-geral da equipe Renault F1. Johan é "um irmão para nossos filhos; um neto para nossos pais; um filho para minha mulher e para mim uma bênção para nossa família", escreveu Seal. "O menino é são, precioso e se parece com sua mãe", acrescentou o cantor, de ascendência nigeriana e brasileira.