Nasce 1º festival de longas-metragens em espanhol na internet

O Festival premiará os filmes mais votados pelo público e por um júri composto pelo produtor Agustín Almodóvar, a diretoras Mar Coll e Judith Colell e o diretor de Móvil Film Fest Alberto Tognazzi.

A primeira edição do Atlántida Film Fest será realizada entre 5 de fevereiro e 5 de março. Os filmes competidores poderão ser assistidos online durante esse período por um preço simbólico, exceto pelos assinantes do site "Filmin" que poderão baixar as produções gratuitamente.

O portal www.filmin.es funciona no sistema de streaming que permite que os usuários registrados assistam um catálogo variado de filmes independentes online, através de um login.

Entre os títulos confirmados desta edição estão Todos vosotros sois capitanes, dirigido por Óliver Laxer em 2010 e premiado no último Festival de Cannes, La yuma, produção nicaraguense dirigida por Florence Jaugey, e Ori, documentário dirigido em 2008 por Miguel Ángel Jiménez e rodado em apenas 48 horas.