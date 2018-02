Nas terras da ditadura

Oliverio Coelho está bastante atrasado mas sua expressão serena se transforma num sorriso quando ele caminha pela Rua 47 e explica, de maneira casual, que o trem demorou para trazê-lo da cidade onde está hospedado, ao norte de Manhattan. Ele usa um foulard de seda que, além da explicação nada nova-iorquina, vai trair sua nacionalidade. O escritor argentino de 33 anos, celebrado como um dos 21 mais promissores romancistas jovens de língua espanhola numa edição especial da revista literária Granta, esteve em Nova York acompanhado de outros autores da lista. Numa sala do majestoso Centro Para Ficção, fundado em 1820, ele conversou com o Estado sobre seu sétimo romance, Um Homem Chamado Lobo, que acaba de ser lançado no Brasil pela Editora Livros de Safra.

Pouco familiarizado com a ficção dos companheiros de evento, Coelho especula sobre um elo comum. "Mais do que a língua espanhola, suspeito que nos aproximamos por termos nascido num tempo em que a linguagem audiovisual nos influencia. Escrevemos no computador, baixamos filmes, passamos o dia na internet, enfim, há esses rituais culturais comuns a uma geração."

Em Um Homem Chamado Lobo, o jovem Iván parte à procura do pai que considerava morto. Silvio Lobo havia abandonado o filho na infância em busca da mulher que o abandonou na década de 70, durante a ditadura militar. Ivan busca o pai na década de 90 quando, diz o autor, os efeitos da ditadura ainda se fazem sentir na vida do país. Mais do que uma road trip, Coelho prefere que a jornada da história seja resumida como um "romance pampeano".

"Quis retratar uma Argentina caleidoscópica", diz ele. Quem vê o país de cidades como Buenos Aires e Rosário pensa numa sociedade cosmopolita, desenvolvida. Mas, no interior, você ainda encontra um conservadorismo e a persistência de estruturas sociais primitivas, sobretudo no papel da mulher. Acho que, nesta sociedade em que homens tomavam as decisões permanece uma impunidade relacionada aos anos da ditadura."

Pergunto a ele se uma personagem apresentada a Ivan na sua viagem representa, de certa forma, a cumplicidade e o conformismo da classe média com a ditadura. Ele concorda de imediato: "Além do conformismo há a mesquinharia. A família aparece como uma organização em que se administram interesses contrários à sociedade em geral."

Oliverio Coelho se diz "invadido" nos últimos anos pela literatura de Charles Dickens e Honoré de Balzac. Foi sob essa influência que se preocupou em dar um tom forte e homogêneo ao narrador de Um Homem Chamado Lobo. "Não se trata de um romance de experimentação formal", explica. "Queria transportar a miséria e a comédia humana para o presente."

Quanto ao realismo mágico que tanto marcou a percepção norte-americana do romance latino, Coelho acha que ele ainda persiste "em certas narrativas coloridas e um pouco folclóricas do continente" mas conclui que a tecnologia leva sua geração para uma narrativa mais imediata, uma crônica de acontecimentos. Ele acha que o autor latino-americano é mais pressionado para se engajar socialmente, "enquanto no mundo anglo-saxão, ele é tratado como personagem de espetáculo". Mas defende uma dose de distanciamento e acha que a celebridade é um veneno: "Tudo o que um romancista pode produzir se passa na sua vida privada."