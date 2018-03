Nas salas de aula

As escolas públicas brasileiras começarão a receber, já no próximo ano, o primeiro material didático produzido no País sobre a história da África, a diversidade cultural dos negros e a participação dessa população na formação do Brasil. Os textos, preparados pela Universidade Federal de São Carlos com base na extensa bibliografia História Geral da África, compilada pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco), começam a ser distribuídos em março, inicialmente para as turmas de educação infantil.

O material completo inclui livros para os alunos e material de orientação para o professor. Até o fim de 2012, estudantes do ensino fundamental e médio em todo o País também terão nas mãos livros didáticos específicos sobre o tema, mas que vão além da história. "Quando falamos em história geral, se pensa na visão formal do processo histórico, mas serão trabalhados vários aspectos. A intenção é ter uma proposta multidisciplinar", explicou o coordenador de educação para as relações étnico-raciais do Ministério da Educação, Antônio Mário Ferreira. "Temos material de literatura, geografia, biologia, matemática e a história propriamente dita."

Para as crianças de 4 a 6 anos, o trabalho pode envolver, de acordo com o coordenador, cores, música - como o uso da percussão pelos povos africanos - e lendas locais, entre outros elementos. A intenção é que os professores, com ajuda dos livros de orientação, desenvolvam atividades que auxiliem os estudantes a aceitar, desde pequenos, a diversidade racial, cultural e social.

O ensino da história da África e da cultura negra nas escolas brasileiras tornou-se lei em 2003. No ano seguinte, um parecer do Conselho Nacional de Educação definiu a maneira como o tema deveria ser tratado nas escolas. Entretanto, não havia nenhum tipo de material didático que pudesse ser distribuído aos professores.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um acordo com a Unesco permitiu ao MEC reproduzir a bibliografia preparada pela Organização, composta de oito volumes. Este ano, o ministério enviou o material para todas as universidades públicas e filantrópicas do País e permitiu o seu acesso via internet. "Até agora, já foram feitos mais de 30 mil downloads", revelou Ferreira. "No entanto, esse é um material muito denso, para pesquisadores." Por essa razão, o MEC contratou a UFSCar para fazer, além do material didático, um resumo da obra. São dois volumes, de 800 páginas cada um, que chegarão ainda este ano às bibliotecas das escolas públicas de ensino médio.