Nas redes sociais, artistas lamentam a morte de Robin Williams

A notícia da morte de Robin Williams foi recebida com ares de desconfiança e incredulidade por amigos do ator, que se sentiram surpresos ao saberem que o fato não se tratava de um boato da internet.

Robin Williams foi encontrado morto em sua casa nessa segunda-feira, 11, na Califórnia. Ele tinha 63 anos e, segundo as autoridades locais, a suspeita é de suicídio por asfixia.

Nas redes sociais, muitos lamentaram a morte do ator, vencedor do Oscar de ator coadjuvante por sua atuação em Gênio Indomável (1997).

Sarah Michelle Gellar, parceira de Williams na série The Crazy Ones - cancelada neste ano ao fim da primeira temporada - foi uma das personalidades de Hollywood que prestou homenagem ao ator em suas redes sociais.

A Academia de Artes de e Ciências Cinematográficas também se despediu do ator e publicou uma imagem do personagem gênio, da animação Aladin (1992), dublado por Williams, com a legenda "Gênio, você está livre".

Veja abaixo outras mensagens publicadas por artistas e amigos de Robin Williams:

Steve Martin (ator): "Eu não poderia estar mais abalado com a perda de Robin Williams. Grande talento, parceiro de cena, alma genuína".

Mara Wilson (parceira de Williams em Uma babá quase perfeita): "Muito triste, muito chateada, e muito feliz de não ter sabido disso pelo Twitter. Provavelmente ficarei algum tempo longe disso".

Ellen DeGeneres (apresentadora): "Não consigo acreditar na notícia sobre Robin Williams. Ele deu tanto a tanta gente. Estou de coração partido".

Jimmy Kimmel (apresentador): "Robin era um homem tão doce quanto engraçado. Se você estiver triste, por favor conte a alguém".

Steve Carell (ator): "Robin Williams fez o mundo ficar um pouco melhor. RIP".

Eric Idle (comediante): "Não acredito que o meu adorável amigo partiu. Meu coração vai para a sua mulher e os seus adorados filhos. Ele nos trouxe tanto amor e risadas".

Mia Farrow (atriz): "Não! Robin Williams, você era tão amado".

Jared Leto (cantor e ator): "Obrigado pelo lindamente original e corajoso artista que é Robin Williams. Você nos ensinou a estar no limite, sem medo, e brilhar".

Lena Dunham (atriz): "Acabei de compartilhar um momento de silêncio no set por Robin Williams, um homem que trouxe muitas risadas, alegria e cura para tantos".

John Cusack (ator): "Descanse em paz, senhor Williams. Mais do que um grande talento, uma pessoa muito gentil e doce".

Debbie Gibson (cantora): "Mais do que triste por Robin Williams. Existe alguém que não amava este cara? Wow... chocada com o coração partido".

Miley Cyrus (cantora): "Não dá para suportar essa notícia. Nunca chorei pela morte de quem eu não nunca conheci, mas nesse caso eu não consigo parar".

Boy George (cantor): "Robin Williams se foi. Que tristeza. Está chovendo em Ohio. O conheci rapidamente e ele tinha luz nos olhos! Era adorável!".