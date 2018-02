Nas redes sociais, Glória Perez relembra morte da filha

A autora de novelas Glória Perez postou em seus perfis nas redes sociais um texto em homenagem à filha, Daniella Perez, que completaria 45 anos nesta terça-feira, 11. "Por 22 anos esse foi o dia mais feliz em nossa casa. Hoje não temos festa: só saudade. São 23 anos sem ela. O mundo mudou tanto e ela não viu. Não conheceu a internet, o celular, os avanços da ciência e da tecnologia, não teve seus filhos nem viu nascer seus sobrinhos - não viveu o que sonhou viver", escreveu.

Daniella Perez foi morta em 1992, quando estava no ar na novela De Corpo e Alma, em que interpretava a personagem Yasmin. Os autores do crime foram seu colega de elenco Guilherme de Pádua Thomaz e Paula Thomaz, com quem ele era casado. O casal matou a atriz com 18 golpes de tesoura. "Para os dois psicopatas (Guilherme de Pádua Thomaz e Paula Thomaz, hoje assinando Paula Nogueira Peixoto), saiu barato", afirma Glória em seu texto. Tanto Guilherme quanto Paula já estão em liberdade.