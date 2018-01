Nas indicações do Oscar, o diálogo da Academia com o exterior Talvez a única nota dissonante - e positiva - no anúncio do Oscar 2012 seja a presença do iraniano A Separação, não apenas na categoria filme estrangeiro, na qual é favorito, mas entre os concorrentes a melhor roteiro. Como, de fato, o roteiro (escrito pelo próprio diretor Asghar Farhadi) é exemplo de engenho e arte sem par, o reconhecimento preliminar mostra que a Academia atual está antenada para o que ocorre no resto do mundo. Bom sinal.