Narrativas sobre um presídio O Memorial da Resistência de São Paulo, abrigado no prédio da Estação Pinacoteca, no Largo General Osório, recebe agora a instalação Liberdade, de Carlos Vergara. É um projeto especial para o artista, tendo como gatilho a implosão do Complexo Penitenciário Frei Caneca, do Rio de Janeiro, ocorrida em julho de 2011. Vergara acompanhou todo o processo de destruição do presídio, criando filmes e fotografias. Mais ainda, produziu pinturas, monotipias (nas quais captura em tecidos e papéis restos e memória do local) e objetos e incorporou, à obra, 32 portas de celas do complexo penitenciário.