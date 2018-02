Narrativa permeada por um toque sublime de humanidade

A história se abre aos poucos ao espectador. Nas primeiras cenas, um personagem é libertado da prisão após cumprir pena. Artur (Luiz Carlos Vasconcelos) logo em seguida vai se encontrar com alguém que parece seu oposto, o maluquete Matuim (Chico Diaz). Artur é um personagem profundo, que carrega no rosto todas as suas contradições. Matuim é engraçado, mas também patético e simpático - essa carga de significados ambivalentes é sustentado por um grande trabalho de ator. Chico Diaz está magnífico - para variar.

Boa parte da história é consumida na viagem de ambos num barco caindo aos pedaços pela Amazônia. Outra parte, no relacionamento com uma mulher, que aparece por acaso na vida de ambos. Ciara (Claudia Assunção) dá novo impulso à narrativa. Muda seu rumo e lhe dá um toque sublime de humanidade no final. Num filme de referências, o gesto de Ciara não deixa de evocar o desfecho de uma obra-prima, A Aventura, de Michelangelo Antonioni. A mão sobre a cabeça do outro, numa oferta de conforto e compreensão.