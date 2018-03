Muitas vezes a fragilidade dos museus brasileiros não está relacionada à ausência de acervos, mas a uma "questão de carência de espaços" para exibi-los, diz o diretor da Pinacoteca do Estado, Marcelo Mattos Araujo. E no caso de algumas instituições, ainda, há o problema de falta de um projeto curatorial mais aprofundado para a apresentação de suas coleções. Uma "primeira resposta" sua a esses temas é a exposição Arte no Brasil - Uma História na Pinacoteca de São Paulo, nova mostra em caráter de longa duração que a instituição inaugura no sábado para exibir o seu acervo. Fruto de quatro anos de trabalho e pesquisas, reúne cerca de 500 das 9 mil obras do museu.

"Tínhamos uma exposição do acervo montada em 1998 para a reinauguração do prédio depois da reforma do (arquiteto) Paulo Mendes da Rocha, e basicamente ela se manteve até dezembro do ano passado, por quase 12 anos", afirma Araujo. Como parte de um processo de oxigenação da instituição, a Pinacoteca apresenta agora não apenas uma mostra distinta da exposição passada, mas o resultado de um projeto de reformulação que inclui nova configuração do espaço expositivo no segundo andar de seu prédio na Praça da Luz.

Saiu a montagem por gêneros artísticos, que tinha como ponto alto um grande salão de pinturas, aos modos do século 19, com telas abrigadas até o teto da sala, para entrar uma exposição limpa e com percurso cronológico, que cria uma narrativa da arte no Brasil do período colonial brasileiro até as primeiras décadas do século 20. Uma opção radical do museu, já que muitas obras e períodos posteriores ficaram de fora? "Foi sim, mas devemos assumir isso", diz Ivo Mesquita, curador-chefe da Pinacoteca.