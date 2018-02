Naomi Watts será princesa Diana Foram divulgadas, pela Ecosse Films, de Londres, as primeiras fotos de Naomi Watts como princesa Diana no longa Caught in Flight, sobre os últimos anos da princesa de Gales. No filme, que estreia em 2013 dirigido por Oliver Hirschbiegel, o cirurgião Hasnat Khan será vivido por Naveen Andrews (de Lost) e o secretário de Diana, Patrick Jephson, por Charles Edwards (de Batman Begins).