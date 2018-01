Naomi faz campanha contra dengue no Rio, mas sai sem doar sangue A modelo britânica Naomi Campbell visitou na terça-feira um centro de doação de sangue no Rio de Janeiro, onde se solidarizou com vítimas da dengue, mas foi rejeitada como doadora por causa da cirurgia abdominal de emergência que fez em fevereiro, em São Paulo. "Infelizmente não posso doar meu sangue para o Rio...mas com certeza eu voltarei", disse a modelo de 37 anos, figura habitual no Brasil por ter amigos no país. Ela recebeu, no ano passado, o título de embaixadora oficial da cidade do Rio. Usando uma camiseta branca com a frase "O Rio Contra a Dengue", ela deu conselhos sobre como combater a doença que já matou cerca de 50 pessoas e afetou 60 mil na cidade. Embora 80 pessoas já tenham morrido no Estado todo, há sinais de que a epidemia está sendo controlada. A doença provocou uma baixa nos estoques dos bancos de sangue da cidade. Conhecida por seu humor instável, Naomi virou notícia na semana passada por ter sido expulsa de um avião da British Airways em Londres e em seguida detida sob suspeita de agredir um policial. Diz a imprensa que ela foi proibida de voar pela empresa. "Absolutamente TAM! Eu vim de TAM!", disse Campbell quando questionada sobre como chegou ao Brasil. Ela pediu ao prefeito César Maia que mantenha os postos de saúde abertos 24 horas por dia. Sanitaristas criticam as autoridades por permitir a proliferação do mosquito da dengue, especialmente em bairros pobres, e por não se prepararem para um surto.