Naomi Campbell visita casas populares em Cuba A modelo Naomi Campbell, que em seu novo papel de repórter está em Cuba à caça de uma entrevista exclusiva com o líder Fidel Castro, visitou na sexta-feira casas doadas pela Venezuela a trabalhadores cubanos. A top model recebeu a incumbência da revista britânica GQ de entrevistar figuras políticas importantes. Seus editores acreditam que poucos dirão não à modelo. Naomi Campbell já conseguiu entrevistar o presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Ainda não se sabe, no entanto, se ela conseguirá falar com Fidel, que não aparece em público desde que adoeceu há quase 17 meses e acabou transferindo o poder a seu irmão Raúl. Chávez, que considera Fidel Castro seu mentor ideológico, poderia ajudá-la. O líder venezuelano presidiu nesta sexta-feira uma reunião sobre energia na cidade cubana de Cienfuegos, onde deve inaugurar uma antiga refinaria da era soviética reformada com verbas venezuelanas. Além disso, Chávez doou 100 casas, que Naomi Campbell visitou, a famílias de trabalhadores cubanos. (Por Anthony Boadle)