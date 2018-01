Naomi Campbell vai limpar chão em Nova York A modelo britânica Naomi Campbell vai trocar a alta costura das passarelas por um esfregão, luvas e macacão quando começar a esfregar o chão do Departamento de Saneamento de Nova York, em 19 de março, segundo decisão judicial confirmada nesta terça-feira, 7. Naomi, sentenciada a cumprir cinco dias de serviços comunitários por ter atirado um celular na sua empregada, só vai atuar em ambientes fechados, ao contrário do cantor Boy George, que atraiu enorme cobertura da mídia ao cumprir uma pena semelhante varrendo calçadas, em agosto. O jornal New York Post disse na terça-feira que Naomi cumprirá a sentença junto com outros condenados a serviços comunitários em um depósito do Departamento de Saneamento em Manhattan. Uma fonte judicial confirmou a notícia, mas não deu mais detalhes. Campbell, 36 anos, era acusada de agressão por pelo menos três empregados. Ela atribuiu seus maus modos ao trauma por ter sido abandonada pelo pai na infância.