Naomi Campbell será presa se faltar em audiência, diz juiz Um juiz de Nova York ameaçou prender Naomi Campbell se ela não comparecer à audiência do julgamento - a modelo, que está sendo processada por agredir uma empregada doméstica, não se apresentou ao tribunal nesta quinta-feira. Naomi "é absolutamente obrigada a aparecer na próxima audiência ou a lei será aplicada. Será ditada uma ordem de detenção", alertou o juiz James Gibbons ao marcar o novo comparecimento para 15 de novembro. O juiz fez a advertência após recusar que o advogado David Breitbart - que representa a modelo - explicasse em particular o motivo de sua cliente não ter se apresentado na Corte de Manhattan responsável pelo caso. "A imprensa está atrás dela. Nesta sala há 100 jornalistas", argumentou o advogado em apoio ao pedido. No entanto, Gibbons o interrompeu e disse que os jornalistas tinham o direito de estar lá. Naomi Campbell é acusada de agressão em segundo grau por jogar um telefone celular na cabeça da empregada doméstica Ana Scolavino. Se for considerada culpada, a modelo poderia ser condenada a até sete anos de prisão. Segundo fontes próximas ao caso, os representantes das partes mantêm contatos para resolver o caso através de um acordo extrajudicial.