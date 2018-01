Naomi Campbell se prepara para esfregar o chão de NY A modelo britânica Naomi Campbell já está vestida de maneira apropriada para começar a esfregar o chão do Departamento de Saneamento de Nova York, nos Estados Unidos. A contragosto, a top teve de trocar a alta costura das passarelas por um esfregão. Naomi, sentenciada a cumprir cinco dias de serviços comunitários por ter atirado um celular em sua empregada, só vai atuar em ambientes fechados, ao contrário do cantor Boy George, que atraiu enorme cobertura da mídia ao cumprir uma pena semelhante varrendo calçadas, em agosto de 2006. A estrela chegou ao local onde vai fazer a limpeza nesta segunda-feira, 19, usando uma calça marrom, um casaco preto, uma boina preta e óculos escuros. Ela foi recebida por um oficial, que a conduziu para o local onde vai cumprir a pena: uma garagem. Além do serviço comunitário, Naomi terá de pagar as despesas médicas da empregada agredida e foi obrigada a freqüentar, durante dois dias, um grupo de auto-ajuda para pessoas "raivosas". Naomi Campbell, de 36 anos, já foi acusada de agressão por pelo menos três empregados. Ela atribuiu seus maus modos ao trauma por ter sido abandonada pelo pai na infância.