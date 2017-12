Naomi Campbell recebe alta hospitalar em São Paulo

A modelo inglesa Naomi Campbell recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira, 29, do Hospital Sírio-Libanês, na Bela Vista, região central de São Paulo. Naomi deixou o hospital por volta das 17 horas, segundo informou a assessoria de imprensa do local. De acordo com boletim divulgado, a modelo se recuperou bem da cirurgia a que foi submetida na segunda-feira, 26. Naomi deu entrada no hospital no domingo, 24, e passou por processo cirúrgico, que durou cinco horas, para retirada um cisto na segunda. Ela foi operada pelo ginecologista José Aristodemo Pinotti, e, durante sua internação, ficou aos cuidados do infectologista David Uip. Em entrevista ao Estado, Pinotti afirmou que a cirurgia da modelo foi de emergência. "Foi uma operação de emergência, mas ocorreu tudo bem. Não houve incidentes ou qualquer problema que tivesse me preocupado durante a cirurgia", disse o médico. "Todo o procedimento foi feito por laparoscopia, sem a necessidade de passar para o sistema tradicional, que seria abrir a barriga." Segundo o médico, a modelo acordou bem no dia segunda da operação. "Na terça eu já a autorizei, inclusive, a levantar-se da cama", relevou Pinotti. A laparoscopia é um procedimento cirúrgico menos invasivo do que o tradicional, em que uma microcâmera é introduzida no abdômen do paciente. A intervenção exige anestesia geral e internação. Carreira Naomi foi descoberta aos 15 anos e despontou nas passarelas nos anos 80, como uma das raras modelos negras, ao lado de ícones da época como Linda Evangelista e Cindy Crawford. Ela foi a primeira modelo negra a aparecer na capa das edições francesa e britânica da Vogue. A top, que é preferida do estilista Amir Slama, da grife Rosa Chá, passou a visitar o Brasil com freqüência por causa dos desfiles da Fashion Rio e SPFW. Naomi já declarou várias vezes que é apaixonada pelo País e está sempre presente nas festas mais badaladas. Segundo informações divulgadas na mídia, a modelo estaria namorando atualmente um empresário brasileiro. A última visita da modelo ao País foi no carnaval deste ano. Naomi desfilou no tradicional bloco afro de Salvador Ilê Aylê, vestida com a fantasia do grupo. Durante a viagem, Naomi também acompanhou as apresentações da cantora Daniela Mercury. No ano passado, a modelo foi condenada a prestar cinco dias de serviço comunitário por atirar um celular contra a empregada doméstica Ana Scolavino, que acabou levando quatro pontos na cabeça. O trabalho incluía varrer e esfregar os pisos da garagem de caminhões de lixo e dos corredores das instalações do Departamento Sanitário em Manhattan.