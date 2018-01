Naomi Campbell processa jornal britânico por difamação A modelo britânica Naomi Campbell entrou nesta terça-feira com uma ação contra o tablóide britânico The Sun por difamação, depois que o jornal publicou que ela teria causado danos no valor de US$ 50 mil ao ex-namorado Badr Jafar, após uma briga do casal no iate de Jafar. O The Sun informou na semana passada que a modelo de 36 anos, que acumula três acusações por maus-tratos a suas empregadas domésticas, teria destruído móveis e outros objetos do iate, ancorado no porto de Viareggio, na Itália. Tanto Naomi quanto Jafar negaram que o incidente tenha ocorrido. Os dois processam o The Sun também por uma outra matéria publicada dias antes e que identificava o endereço de Jafar em Londres. O casal entrou imediatamente em contato com a Comissão de Queixas da Imprensa, afirmando que as informações publicadas colocaram em risco a segurança de ambos.