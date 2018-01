Naomi Campbell pede boicote à companhia British Airways

A modelo britânica Naomi Campbell pediu um boicote à companhia aérea British Airways e disse que não voltará a voar pela empresa, após ter sido presa em um avião da companhia depois de atacar uma aeromoça em Londres. Naomi, de 32 anos, atacou a aeromoça e uma policial no dia 3 de abril passado, ao ser informada de que sua bagagem não havia sido localizada. Após o incidente, a modelo foi presa e levada a um posto policial do aeroporto de Heathrow. Apesar de comunicados oficiais dizendo que a British Airways proibiu Naomi de embarcar em seus vôos, a modelo disse que autoridades da empresa lhe pediram que voltasse a viajar com a companhia no futuro.