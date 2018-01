Naomi Campbell participará de campanha contra dengue no Rio

A modelo britânica Naomi Campbell estará no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 15, para participar de campanha contra a dengue, que já matou ao menos 80 pessoas no Estado este ano, informou o HemoRio nesta segunda, 14. Veja também: Lula convoca os prefeitos para combater a dengue "Sim, ela estará aqui amanhã (terça-feira) e vai passar por uma triagem para poder doar sangue", disse uma funcionária do HemoRio. A modelo estará ao lado de autoridades do Estado, às 11h, no hospital no centro da cidade. Mais de 75 mil pessoas foram contaminadas pela doença no Rio em 2008. Naomi, que tem amigos em São Paulo e Rio de Janeiro, recebeu em 2007 o título de embaixadora oficial da cidade do Rio de Janeiro. Em fevereiro, ela ficou cinco dias internada no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para uma cirurgia abdominal de emergência. Antes, havia passado o Carnaval em Salvador. A modelo também é famosa pelas confusões que cria. No começo do mês, ela chegou a ser presa por suspeita de ter agredido uma autoridade policial no aeroporto de Heathrow, em Londres. Em 2007, a modelo passou cinco dias limpando chão como parte de um serviço comunitário, após ter sido condenada em Nova York por ter atirado um celular contra a sua governanta, durante uma discussão sobre uma calça jeans.