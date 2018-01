Naomi Campbell fez escândalo e acabou detida, diz jornal A modelo britânica Naomi Campbell foi detida pela polícia e libertada pouco tempo depois por provocar, durante a madrugada, um escândalo em frente à casa de um ex-namorado em Londres, informa nesta sexta-feira o jornal The Sun. Segundo o tablóide, por volta das 3h30 do dia 10 de julho, a modelo chegou à mansão de seu ex, o príncipe árabe Badr Jafar, para exigir que ele devolvesse seus pertences. Diante da recusa de Jafar, que aparentemente rompeu com a modelo há pouco tempo, em deixá-la entrar, a modelo começou a gritar e falar palavrões, acordando os vizinhos, explica o The Sun. A polícia chegou pouco depois e deteve Naomi, que foi levada para uma rua próxima para que se acalmasse. Ela foi liberada, e a própria polícia se dirigiu à casa do príncipe de Dubai, localizada no exclusivo bairro de Belgravia, para pegar roupas e objetos da modelo, diz o tablóide. No mês passado, Naomi Campbell, conhecida por seu forte temperamento, teve que comparecer em um tribunal de Nova York após ser acusada de ter jogado um telefone celular em um funcionária que não achou os jeans que a modelo queria. Não foi a primeira vez que a modelo foi acusada de agredir suas empregadas.