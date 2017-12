Naomi Campbell fez cirurgia de emergência, diz Pinotti

A top internacional Naomi Campbell, de 37 anos, passou por uma cirurgia de emergência, na noite de segunda-feira, 25, no Hospital Sírio Libanês, onde está internada, e passa bem. Segundo revelou ao Estado o médico responsável pela cirurgia, o ginecologista e obstetra José Aristodemo Pinotti, a modelo foi submetida a uma laparoscopia, que aconteceu entre 22 horas de segunda e as 2h40 desta terça-feira, 26. "Não estou autorizado a revelar o que Naomi tinha, nem qual a gravidade, mas posso dizer que eu a operei ontem (segunda-feira à noite) e ela está completamente curada", disse o médico. Ele confirmou se tratar de uma cirurgia de emergência. "Foi uma operação de emergência, mas ocorreu tudo bem. Não houve incidentes ou qualquer problema que tivesse me preocupado durante a cirurgia", disse o médico. "Todo o procedimento foi feito por laparoscopia, sem a necessidade de passar para o sistema tradicional, que seria abrir a barriga." Segundo o médico, a modelo acordou bem nesta terça. "Eu já a autorizei, inclusive, a levantar-se da cama", relevou Pinotti. O infectologista David Uip está supervisionando a parte clínica da modelo, que segue uma dieta pós-operatória, à base de líquidos, e deve continuar internada no Hospital Sírio-Libanês. O hospital confirmou a internação da modelo, em nota, e afirmou que não passaria mais informações a respeito. A laparoscopia é um procedimento cirúrgico menos invasivo do que o tradicional, em que uma microcâmera é introduzida no abdômen do paciente. A intervenção exige anestesia geral e internação. Naomi foi descoberta aos 15 anos e despontou nas passarelas nos anos 80, como uma das raras modelos negras, ao lado de ícones da época como Linda Evangelista e Cindy Crawford. Ela foi a primeira modelo negra a aparecer na capa das edições francesa e britânica da Vogue. A top, que é preferida do estilista Amir Slama, da grife Rosa Chá, passou a visitar o Brasil com freqüência por causa dos desfiles da Fashion Rio e SPFW. Naomi já declarou várias vezes que é apaixonada pelo País e está sempre presente nas festas mais badaladas. Segundo informações divulgadas na mídia, a modelo estaria namorando atualmente um empresário brasileiro. A última visita da modelo ao País foi no carnaval deste ano. Naomi desfilou no tradicional bloco afro de Salvador Ilê Aylê, vestida com a fantasia do grupo. Durante a viagem, Naomi também acompanhou as apresentações da cantora Daniela Mercury. No ano passado, a modelo foi condenada a prestar cinco dias de serviço comunitário por atirar um celular contra a empregada doméstica Ana Scolavino, que acabou levando quatro pontos na cabeça. O trabalho incluía varrer e esfregar os pisos da garagem de caminhões de lixo e dos corredores das instalações do Departamento Sanitário em Manhattan. (Colaborou Marina Ramos, do estadao.com.br)