Naomi Campbell é proibida de voar pela British Airways

A modelo Naomi Campbell foi proibida de voar pela British Airways depois de ter sido retirada de um vôo na semana passada, suspeita de agredir uma autoridade policial, segundo reportagens publicadas nesta terça-feira, 8. Veja também: Naomi Campbell é presa no aeroporto Heathrow de Londres Naomi Campbell fez cirurgia de emergência, diz Pinotti A modelo de 37 anos, liberada após pagar fiança, disse que espera que a confusão com a companhia seja resolvida "amigavelmente". A BA informou que não fez nenhum pronunciamento sobre Naomi Campbell. Quando perguntada sobre uma reportagem do tablóide Mirror, que dizia que ela tinha sido proibida de voar pela companhia, um porta-voz da empresa disse: "Nós não fazemos comentários detalhados sobre questões relacionadas a passageiros isolados". "Todos os incidentes de abuso contra passageiros ou tripulantes são levados extremamente a sério pela British Airways e não são tolerados. Nós tratamos os casos individualmente e tomaremos qualquer providência que acharmos necessária." A porta-voz de Naomi Campbell em Londres acrescentou: "Naomi voa com a British Airways há quase 30 anos e tem sido uma boa cliente. Ela espera que isso possa ser resolvido amigavelmente." A polícia britânica está investigando o caso ocorrido na quinta-feira no novo Terminal 5 do aeroporto de Heathrow. A modelo estava num vôo da BA que partiria para Los Angeles, quando uma de suas duas malas foi perdida, de acordo com a sua porta-voz. A BA tem registrado problemas com o sistema de check-in e bagagens do moderno terminal de US$ 8,6 bilhões que construiu em Heathrow. Centenas de vôos foram cancelados e dezenas de milhares de malas foram extraviadas. Não é a primeira vez que Naomi tem problemas com a lei. Ela já teve que lavar chão em Nova York por cinco dias como serviço comunitário, pena que recebeu por ter atirado um celular contra sua governanta, durante uma discussão sobre um par de jeans.