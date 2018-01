Naomi Campbell é processada por quebra de contrato

Campbell "ganhou milhões de dólares com as vendas dos perfumes e dos cosméticos conceituados, criados, desenvolvidos e divulgados com a ajuda da" Moodform Mission, dizia a ação judicial, aberta pela Moodflom na segunda-feira na Suprema Corte do Estado de Nova York.

Um representante de Campbell não estava disponível para comentários.

As fragrâncias em questão são Naomi Campbell, Cat Deluxe e Seductive Elixir.

A Moodform disse que Campbell enviou pagamentos regulares, como era exigido pelo contrato que ela assinou, para a empresa de 2001 a 2008, mas que esses pagamentos pararam de uma hora para a outra e que Campbell "ignorou" a empresa desde então.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Edith Honan)