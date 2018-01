Naomi Campbell é presa no aeroporto Heathrow de Londres

A rede de televisão Sky News informou nesta quinta-feira, 3, que a modelo britânica Naomi Campbell foi presa no aeroporto internacional de Heathrow, no oeste de Londres. A famosa modelo foi retirada pela polícia de dentro de um avião da companhia área British Airways (BA) por ter supostamente agredido verbalmente um policial. Veja também: Naomi Campbell fez cirurgia de emergência, diz Pinotti 17 mil malas continuam perdidas no aeroporto de Londres Um porta-voz da polícia de Londres declarou apenas que uma mulher foi detida no Terminal 5 do aeroporto por agredir um policial. Ainda segundo o porta-voz, a mulher não quis se identificar e nem falar sua idade. O porta-voz de Heathrow também se limitou a dar maiores informações. "Podemos confirmar que um passageiro foi retirado na tarde desta quinta pela polícia de um vôo da British Airways", disse. Entretanto, fontes identificaram a passageira como sendo Naomi, que estava em um vôo da BA com destino a Los Angeles. Uma agência de notícias londrina declarou que Naomi foi algemada dentro da aeronave, que ainda não havia decolado, após ter se comportado de forma grosseira e agressiva. Segundo testemunhas, o fato aconteceu por algum problema relacionado com a equipe da modelo. O moderno Terminal 5, que foi inaugurado na quinta-feira passada e custou cerca de US$ 8,6 bilhões, enfrenta problemas contínuos com o sistema de bagagens desde sua abertura. A BA confirmou nesta quinta que ainda estão perdidas cerca de 17 mil malas, após seis dias de caos, atrasos e cancelamentos no novo terminal. Naomi, de 37 anos e conhecida também por seu forte temperamento, já foi detida em Nova York em 2006 por agredir uma empregada.