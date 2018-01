Naomi Campbell é presa em NY por agredir empregada A modelo britânica amiga de muitos socialites brasileiros, Naomi Campbell, foi presa pelo distrito policial de Manhattan nesta quinta-feira em Nova York, acusada de ter atacado sua empregada doméstica, por volta das 8 horas da manhã, que teve que ser hospitalizada com um machucado na cabeça, segundo informou a polícia local. Naomi, de 35 anos, que está entre as modelos mais famosas do mundo, foi levada sob custódia policial de sua casa no bairro de Manhattan, disse um porta-voz policial. A polícia foi informada do suposto ataque ao receber um telefonema do hospital Lenox Hill, onde sua empregada, uma mulher de origem hispânica de 41 anos, foi internada e responsabilizou Naomi pelas agressões que sofreu. A vítima não foi identificada nominalmente. "Ela tinha uma ferida na cabeça, demonstrando claramente que foi golpeada com algum tipo de objeto contundente", disse o porta-voz policial. O porta-voz da top model disse que Naomi Campbell não foi responsável por nenhum incidente. A modelo britânica nascida em Londres tem uma reputação de comportamento agressivo. Em 2003 ela foi acusada por uma ex-assistente de que a modelo jogou um telefone nela durante uma cena dois anos antes, em um hotel de Beverly Hills. Naomi, que esteve no auge do sucesso na década de 1990, ao lado de celebridades da moda como Linda Evangelista, Christy Turlington e Claudia Schiffer, atualmente realiza algumas aparições pontuais em desfiles de moda.