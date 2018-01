Naomi Campbell é liberada sob fiança após ser presa em avião A supermodelo Naomi Campbell foi liberada depois de pagar fiança, mas ainda passará por investigações, devido à confusão que armou no novo terminal 5 do aeroporto de Heathrow, em Londres, disse a polícia nesta sexta-feira. A modelo de 37 anos foi expulsa de um avião, na quinta-feira, depois que a polícia foi chamada. Ela foi detida por suspeita de ter agredido uma autoridade policial e logo liberada com o pagamento da fiança. Naomi terá se apresentar novamente à polícia no fim de maio. "Ela foi liberada pouco depois da meia-noite e deve se apresentar novamente", disse a Scotland Yard um comunicado. Naomi estava num vôo da British Airways para Los Angeles quando o transtorno aconteceu. A porta-voz da modelo disse que uma de suas duas malas foi extraviada. "A British Airways decidiu resolver a questão insistindo que ela deixasse o vôo, e então chamou a polícia para forçá-la a sair do avião", disse a porta-voz. "Ela foi levada à delegacia policial de Heathrow e liberada com o pagamento da fiança. Até onde sabemos, a British Airways ainda não deu nenhuma explicação sobre o sumiço da mala dela no terminal 5". A British Airways tem tido problemas com os sistemas de check-in e bagagens do novo terminal de alta tecnologia, que custou 4,3 bilhões de libras (8,6 bilhões de dólares. Centenas de vôos foram cancelados e dezenas de milhares de malas foram perdidas, causando custo à companhia de aproximadamente 16 milhões de libras desde a inauguração do terminal, no mês passado. Essa não é a primeira vez que Naomi tem problemas com a lei. Ela passou cinco dias limpando chão como serviço comunitário, após ter sido condenada em Nova York no ano passado depois de ter atirado um celular contra a sua governanta, durante uma discussão sobre uma calça jeans. Ela também teve de frequentar aulas de administração da raiva. (Reportagem de Avril Ormsby e Mike Collett-White)