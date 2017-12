Naomi Campbell deixa hospital em SP após cirurgia A top model inglesa Naomi Campbell deixou nesta tarde de sexta-feira o hospital em São Paulo onde estava internada desde o último domingo para uma cirurgia na região do abdome. "A paciente recuperou-se bem da cirurgia a que foi submetida no dia 26, recebendo alta clínica e cirúrgica nesta sexta-feira", informou o boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Um porta-voz da modelo chegou a afirmar que a cirurgia abdominal de emergência foi realizada para a remoção de um cisto, mas o hospital não confirmou. Ela ficou sob os cuidados dos médicos David Uip, infectologista e especialista no tratamento de Aids e câncer, e José Aristodemo Pinotti, ginecologista. Naomi já fez várias viagens ao Brasil e passou o Carnaval deste ano em Salvador, na Bahia.