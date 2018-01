Naomi Campbell confessa que agrediu ex-empregada A modelo Naomi Campbell compareceu à Corte Criminal de Manhattan nesta terça-feira e se confessou culpada de agredir sua ex-empregada Ana Scolavino, de 42 anos, com um telefone celular. A top foi condenada a prestar cinco dias de serviços comunitários. A modelo, que foi ao tribunal exibindo cabelos curtos e usando calça preta, paletó de tweed cinza e óculos escuros, também foi condenada a pagar multa de US$ 363 e a assistir a aulas de controle de raiva, depois de confessar-se culpada de agressão em terceiro grau. Em março de 2006, a beldade britânica tinha sido acusada de agressão em segundo grau e enfrentava o risco de ser condenada a até sete anos de prisão. Em documentos do tribunal, os promotores disseram que Campbell atirou o telefone contra Ana durante uma discussão. O aparelho teria atingido a empregada na nuca, provocando um ferimento que precisou de quatro pontos. A modelo não falou à imprensa ao sair do tribunal. Fama de violenta Naomi Campbell tem 36 anos e já esteve envolvida em várias polêmicas. Ela atribui seu temperamento explosivo ao ressentimento que ainda nutre por seu pai por tê-la abandonado quando ela era criança. Em junho, uma segunda empregada, Gaby Gibson, disse que a celebridade lhe deu um soco na cabeça. Gibson também moveu uma ação cível em que acusa Campbell de insultos pessoais, discriminação no emprego e agressão física. Em julho, sua ex-assistente Amanda Black também processou Campbell, dizendo que foi submetida a uma série de "ataques verbais, físicos e emocionais" pela modelo pouco depois de ser contratada por ela, em fevereiro de 2005. Naomi Campbell foi presa em Londres em outubro por suspeita de agressão, depois de uma mulher afirmar ter sido atacada numa residência londrina. A porta-voz de Campbell disse que a modelo não fizera nada de errado e que houvera um mal-entendido. Em fevereiro de 2000, a modelo se confessou culpada num tribunal canadense de agredir outra ex-assistente com um telefone. Nesse caso, ela pagou à assistente um valor não revelado em dinheiro e assistiu a aulas de controle de raiva. Naomi Campbell foi vista nas ruas da região turística londrina de Covent Garden quando tinha 15 anos de idade. Ela foi a primeira modelo negra a agraciar as capas das edições francesa e britânica da Vogue. Ela já atuou em vários filmes, co-escreveu um romance e lançou sua linha própria de cosméticos.