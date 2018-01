Naomi Campbell completa semana de trabalho comunitário A top model Naomi Campbell completou nesta sexta-feira o serviço comunitário de cinco dias no qual havia sido condenada por um juiz por agredir uma empregada doméstica. A modelo britânica saiu da garagem de caminhões de lixo, nas instalações do Departamento Sanitário em Manhattan, assim que bateu às 16 horas. O pavimento no qual a modelo passou pareceu, por um momento, uma passarela de moda: Naomi sorriu enquanto andava até o seu Rolls Royce prateado, no qual deixou o local fotografada por numerosas câmeras da imprensa. Vários vizinhos do departamento saíram correndo para ver a modelo, cujo caráter explosivo ocupou as manchetes da mídia por diversas ocasiões. "Até onde percebi, ela se manteve contente durante todo o tempo", disse o subchefe do departamento Albert Durrell, que foi o chefe da modelo durante a semana de trabalhos comunitários. O funcionário disse também que Naomi completou o serviço, que incluía varrer e esfregar os pisos da garagem e dos corredores. Durrell disse ainda que a modelo se apresentou durante os cinco dias às 8 horas e trabalhou até às 16 horas. Durante a pausa para o almoço, a modelo e seus colegas pediram pizza. A modelo de 36 anos foi declarada culpada de agressão menor, por lançar um celular em sua empregada, há aproximadamente um ano, em seu apartamento, após uma discussão sobre uma calça jeans que havia sumido. A empregada Ana Scolavino teve que receber quatro pontos na cabeça.