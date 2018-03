'NÃO SOU ABRAHAM LINCOLN'

CHARLES MCGRATH , THE NEW YORK TIMES, O Estado de S.Paulo

"Agora ele pertence à História", declarou Edwin Stanton, o secretário da Guerra de Abraham Lincoln, ao lado do leito de morte do presidente. "E aos estúdios", poderia ter acrescentado. A mais recente versão de uma longa série de Lincolns no cinema é a de Daniel Day-Lewis. Criado na Inglaterra e Irlanda, teve de aprender quase tudo sobre o personagem, vivido por ele no filme de Steven Spielberg que estreia hoje.

Aos 55 anos, Daniel já ganhou dois Oscars de ator, e sua atuação sensível e profunda nesta produção lhe rende uma nova indicação. Ele não é o personagem que Walter Houston quase transformou em zumbi na biografia filmada Abraham Lincoln, do diretor D. W. Griffith, de 1930. Nem o agressivo e autoconfiante presidente de Henry Fonda em A Mocidade de Lincoln, de John Ford (1939). E nem o personagem teatral e pesado de Raymond Massey, lançado um ano mais tarde, em Abe Lincoln in Illinois.

Alto e esguio, mãos grandes e pescoço comprido, Daniel se assemelha fisicamente a Lincoln muito mais do que os seus vários predecessores - certamente mais do que Kris Kristofferson, que no filme Tad para a televisão, de 1995, teve de usar sapatos com plataforma para adquirir a estatura do presidente. Entretanto, na primeira vez em que Daniel Day-Lewis abre a boca no filme, ele também pega o espectador de surpresa. O seu Lincoln não fala no tom retumbante de barítono de Massey, ou nas tonalidades de robô animatrônico de apresentador de estádio de beisebol. ou do Lincoln da Disneylândia, ouvido pela primeira vez na Exposição Mundial de 1964, mas fala com voz séria e informal.

Daniel Day-Lewis tem fama de ser extremamente meticuloso no seu "trabalho", como ele faz questão de chamar, de preparação e identificação com o papel. Em O Último dos Moicanos, aprendeu a construir uma canoa, a atirar com uma espingarda de pederneira e a apanhar animais com armadilhas para depois arrancar-lhes a pele. Para a cena que abre Meu Pé Esquerdo, sobre Christy Brown, o artista que sofria de paralisia cerebral, ele aprendeu a colocar um disco na vitrola com os pés; e insistiu também em permanecer numa cadeira de rodas durante as filmagens e ser alimentado pela equipe.

Para O Boxeador, de 1997, aprendeu a lutar box, é claro, interpretando o papel de um premiado pugilista, ex-membro do Exército Republicano Irlandês. Quebrou o nariz e machucou a coluna. Como o chefe da gangue, Bill, o Açougueiro, em Gangues de Nova York, de 2002, teve aulas com um açougueiro profissional, e nas vestes de Abraham Lincoln quase se convenceu de que era o próprio Lincoln.

O ator, que tem uma voz profunda e sotaque britânico, nada no gênero do seu personagem, prefere não falar muito sobre seu método de representar. Ele próprio diz que não o compreende inteiramente nem quer compreender. "Atualmente, existe uma tendência a desconstruir e analisar tudo", afirmou numa entrevista em NY. "Acho que isto acaba destruindo o trabalho." E acrescentou: "Parece pretensioso, eu sei. Aprecio todo o trabalho prático que é preciso realizar, o trabalho sujo, que adoro: o trabalho no chão, a escavação, na esperança de encontrar uma pedra preciosa. Mas preciso acreditar que há um mistério integrado unindo todas estas coisas, e tento não separá-las".

Spielberg, que nunca havia dirigido Daniel antes, falou como foi trabalhar com ele: "Não costumo olhar os dentes do cavalo dado. Nunca perguntei nada a Daniel sobre o seu processo de interpretação. Não quis saber".

Entretanto, eles conversaram muito a respeito de Lincoln, não apenas no set, mas também já em 2003, quando o diretor entrou em contato com o ator britânico pela primeira vez. Naquela época, o roteiro era muito diferente - menos presidencial e mais sobre a Guerra Civil, disse Spielberg - e Daniel não se preocupou muito. Disse também que achou a ideia de interpretar Lincoln, ou pelo menos a sua interpretação de Lincoln, absurda.

Seis anos mais tarde, Spielberg voltou com um novo roteiro: desta vez de autoria de Tom Kushner, uma livre adaptação do livro de Doris Kearns Goodwin Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln, que cobre apenas os últimos quatro meses da vida do presidente. Foi quando ele pressionou o Congresso para a aprovação da 13.ª Emenda, sobre a Abolição da Escravatura. "Achei que estava ficando bastante intrigante", disse Daniel. "A ideia me pareceu fantástica - para alguma outra pessoa."

Mesmo depois de aceitar o papel, ele ainda dizia: "Achei que era uma ideia péssima". "Mas já era tarde demais. Eu já tinha sido atraído para a órbita de Lincoln. E foi uma órbita extremamente poderosa, o que é interessante, porque nós costumamos vê-lo com grande distanciamento. Sua pessoa foi transformada em mito a ponto de ser despida de sua humanidade. Mas quando você começa a se aproximar dele, quase instantaneamente ele se torna agradável e acessível, como era durante a sua vida."

Não foi construindo cercas-vivas ou fazendo cálculos nas costas de uma pá que Daniel se preparou para o papel, mas principalmente com muita leitura. Começou com o livro de Doris Goodwin e terminou com a biografia de Carl Sandburg. Passou também um tempo considerável estudando as fotografias tiradas por Alexander Gardner no fim da vida de Lincoln. "Eu as observava como às vezes olhamos o nosso reflexo num espelho e tentamos imaginar quem é a pessoa que nos devolve o olhar", salientou.

Ao todo, levou um ano estudando e refletindo sobre Lincoln. "Há sempre decisões práticas que é preciso tomar a respeito do personagem que devemos interpretar", explicou. "Mas sempre tentei buscar a minha maneira de penetrar numa existência de forma a poder pensar que estas decisões se tomam por si próprias."

A voz foi uma delas. Existe uma prova histórica, na forma de relatos contemporâneos, de que Lincoln tinha uma voz de tonalidade forte, e Daniel tem uma teoria pessoal segundo a qual as vozes mais altas soam melhor para as multidões, e isto tornava Lincoln um orador muito eficiente.

"Todas estas coisas são variáveis, felizmente para mim", ele garantiu sorrindo. "Ninguém pode categoricamente afirmar que a voz de Lincoln soava ou não assim." Para todos os papéis que interpreta, busca uma voz específica e em geral consegue ouvi-la a certa altura. "Esta para mim foi uma descoberta fundamental", afirma, acrescentando que ser capaz de reproduzir uma voz depois de ouvi-la é outra questão, como também, às vezes, conseguir mantê-la.

Para manter a voz de Lincoln, ele a usava o tempo todo, entre as tomadas e mesmo depois que as filmagens terminaram. Spielberg disse não lembrar se Daniel usava sua voz de Lincoln nas conversações privadas entre os dois, mas acrescentou: "Passei a vê-lo como o personagem. Suponho que ele não tenha mudado a voz. Por que o faria?".

Jared Harris (mais conhecido pelos americanos como Lane Pryce na série americana Mad Men) interpreta Ulysses S. Grant no filme. Ele contou que foi recomendado a todos os atores e membros da equipe no set que não distraíssem Daniel falando com sotaque britânico, então Harris continuou com o seu personagem. "Era uma espécie de improvisação geral", lembrou numa entrevista por telefone. "Não podíamos nos aproximar de Daniel e fazer qualquer tipo de comentário. Era importante para ele manter a atitude e o dialeto que tinha criado." Segundo Kushner, Daniel o advertiu de que, quando as filmagens começassem, deixaria de falar com ele e se dirigiria somente a Spielberg. Lembra-se de quando rodaram talvez a cena mais importante do filme: um discurso de Lincoln para o seu gabinete, explicando a relevância da 13.ª Emenda. "Todo mundo ficou boquiaberto. Foi uma das coisas mais impressionantes que vi. Para fazer isto, você tinha de ter estado lá... É necessária uma concentração prolongada. E toda essa concentração para permanecer no personagem. Para mim faz sentido." Daniel Day-Lewis disse que quando o filme terminou de ser rodado, sentiu uma "grande tristeza", e que ainda sente uma profunda ligação com ele.

"Sem querer parecer maluco, sei que não sou Abraham Lincoln. Tenho consciência. Mas uma parte de mim permite que acredite nisso por algum tempo, e aí está o truque." Daniel ri. "Talvez seja uma terrível revelação que estou fazendo sobre mim mesmo, o fato de uma pessoa se sentir capaz de fazer tal coisa." / TRADUÇÃO ANNA CAPOVILLA