''Não será desfile conceito''

Pedro Lourenço, Estilista

Você volta à SPFW para lançar sua coleção Resort no Museu Afro Brasil, no sábado. Por que "apresentar" e não desfilar?

Lanço a "coleção Resort" em Nova York na segunda, em São Paulo no sábado, depois Paris. Nas três, há o mesmo formato. Prefiro apresentar. É mais intimista e posso explicar melhor que não é um "desfile conceito". E sim um desfile produto, que tem seu conceito em cada um dos 20 looks.

E qual o conceito?

Além do tema, que é muito brasileiro, é um "usável com personalidade e design". Há também o aspecto técnico, a concepção de cada peça. Preciso ter mais contato com a imprensa brasileira. Fala-se muito de mim, mas pouco do meu trabalho.

O que você vai apresentar?

Como esta é uma "coleção Resort" (uma "meia estação", em que o europeu, que já está no inverno, vai para um resort de férias), tem forte apelo comercial, mas caráter autoral. A inspiração é algo como o Brasil de Rugendas e Debret, muito colonial, mas com cores muito fortes, bem gráfico e até agressivo nas cores. É uma explosão de cores.