''Não quero só apresentar''

O GNT está trazendo Luana Piovani de volta a sua programação, desta vez no comando da próxima temporada do Superbonita. Até o fim deste mês, a atração segue com Alice Braga e volta reformulada no dia 11 de abril.

Essa é só uma das novidades da emissora, que, a partir de 21 de março, vai estrear novos programas "atendendo a uma das demandas identificadas na pesquisa qualitativa realizada pelo canal, em cinco estados, que contou com cerca de 400 mulheres das classes A e B, de 25 a 49 anos", segundo comunicado do GNT.

De acordo com Luana, que conversou por telefone com o Estado, o convite surgiu no fim ano passado. "Fiquei muito feliz, porque acho que tem tudo a ver comigo. É um programa que gosto, em um canal que aprecio sobre um assunto que é de meu total interesse. Convivo com beleza há mais de 15 anos", disse ela. De fato, a atriz mostrou bastante preocupação com sua imagem. Antes desta entrevista, ela fez questão de aprovar a fotografia que seria usada para ilustrar a matéria, e novas fotos foram produzidas, no Leblon.

Longe da TV desde a série Na Forma da Lei, exibida na Globo de junho a agosto do ano passado, Luana não é novata como apresentadora. Entre 2005 e 2006, a moça integrou a equipe do Saia Justa, também no GNT. "Não fui chamada (para integrar a nova equipe da atração), infelizmente. Teria vontade de participar, sim. Adoro a Mônica (Waldvogel), ela é muito inteligente, sempre foi generosa comigo. O programa é legal porque você tem que fazer o exercício de ouvir e ler muito sobre vários assuntos", diz Luana, sem esconder a vontade de voltar ao programa.

Já o Superbonita deve passar por alterações. O maquiador e hair stylist Fernando Torquatto continua a transformar o visual de telespectadoras e, assim como na época em que Taís Araújo apresentava a atração, Luana receberá um convidado para falar sobre um tema específico. "Ainda não começamos as reuniões de pauta, vamos fazer testes de cabelo e maquiagem nesta semana. Quero sugerir pautas, quero opinar. Não vou só apresentar."

Outros planos. Sem saber como seria sua vida profissional em 2011, Luana diz que, agora, já tem tudo encaminhado. A atriz tem dois projetos para o segundo semestre, mas que ainda não estão confirmados. Um deles, no teatro. "Estou comprando os direitos de uma peça da Broadway que quero produzir no Rio neste ano. Quero começar os ensaios no meio do ano ", contou.

Na TV, Luana deve aparecer também na Globo, em uma adaptação do filme A Mulher Invisível para série, mas ela tenta esconder o jogo. "Não posso falar nada, porque não sabemos como vai ser, quantos episódios vão ao ar", diz ela, fazendo mistério.